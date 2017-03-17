До чего же хорошо на Байкале нынче!? Яркое солнце не только светит, но и прогревает сибирскую зиму до 10°С.
01. "!№";%:?*()__+(*?:%: ...хорошо-то как высказывается местный мужик, и мы улыбаясь мысленно вторим ему.
02. МЧСовцы едут куда-то раскатывать зимник.
03. Лед цепко держит озеро в своих зимних оковах,
04. на радость и усладу всему живому на поверхности озера.
05. Рев мотора, визг, довольное улюлюканье... )
06. Листвянка отдыхает, турист доволен, позы готовятся, омуль коптиться, денежки капают... Каждому - свое. Все счастливы.
07. В этом году снег заметал лед, и его практически не видно.
08. Лишь в некоторых местах заметны симпатичные валуны,
09. фантастических форм и оттенков.
10. Все готово к весне. Но несмотря на предостережение,
11. по льду раскатывают УАЗики,
12. какие-нибудь тойоты,
13. и знакомые нам уже МЧСовцы...
14. Толщина льда, если верить местному компетентному товарищу - 0,6-0,8 метров. До майских праздников лед должен сойти.
15. Как называются забайкальские горы напротив Листвянки?
16. На земле более заметны следы весны,
17. и... как бы это сказать, Отчества в общем... )
18. Насладившись чистейшим воздухом и прекрасными видами,
19. направляемся обратно в Иркутск.
20. Но прежде короткая остановка у истока Ангары.
21. Ширина здесь 1,1 км. Кажется - это самый широкий исток реки в мире. И да, лед здесь редкое явление, тем более ранней весной.
22. Напротив порт Байкал. Когда-то крупнейшая железнодорожная паромная переправа, часть Транссиба, связывающая западный и восточный берега озера.
23. Теперь небольшой поселок, с одноименной станцией КБЖД, и собственно крупный порт на Байкале. Когда-то я уже рассказывал об этих местах.
24. Хорошо в общем! )
25. Уезжать совсем не хочется...
26. Но надо.
27. Такая вот симпатичная весна на Байкале. Как Вам?
Впереди 70 км до Иркутска, и вечерняя прогулка по заметно похорошевшему городу, с момента нашей последней встречи. Об этом я и расскажу в следующий раз. А пока, - пока!</cut>