Весна на Байкале

Байкальский флот Осталось немного рассказать о флоте, представленном в порту Байкал Один из самых больших и комфортных судов - теплоход…

В августе 2009 года я полетел на Байкал. Прошел уже почти год, хочу немного рассказать о КБЖД, об Иркутске, об Ангаре. Поделиться впечатлением…