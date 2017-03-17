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kitv

Весна на Байкале


До чего же хорошо на Байкале нынче!? Яркое солнце не только светит, но и прогревает сибирскую зиму до 10°С. 


01. "!№";%:?*()__+(*?:%: ...хорошо-то как высказывается местный мужик, и мы улыбаясь мысленно вторим ему.


02. МЧСовцы едут куда-то раскатывать зимник.


03. Лед цепко держит озеро в своих зимних оковах,


04. на радость и усладу всему живому на поверхности озера.


05. Рев мотора, визг, довольное улюлюканье... )


06. Листвянка отдыхает, турист доволен, позы готовятся, омуль коптиться, денежки капают... Каждому - свое. Все счастливы.


07. В этом году снег заметал лед, и его практически не видно.


08. Лишь в некоторых местах заметны симпатичные валуны,


09. фантастических форм и оттенков.


10. Все готово к весне. Но несмотря на предостережение,


11. по льду раскатывают УАЗики,


12. какие-нибудь тойоты,


13. и знакомые нам уже МЧСовцы...


14. Толщина льда, если верить местному компетентному товарищу - 0,6-0,8 метров. До майских праздников лед должен сойти.


15. Как называются забайкальские горы напротив Листвянки?


16. На земле более заметны следы весны,


17. и... как бы это сказать, Отчества в общем... )


18. Насладившись чистейшим воздухом и прекрасными видами,


19. направляемся обратно в Иркутск.


20. Но прежде короткая остановка у истока Ангары.


21. Ширина здесь 1,1 км. Кажется - это самый широкий исток реки в мире.  И да, лед здесь редкое явление, тем более ранней весной.


22. Напротив порт Байкал. Когда-то крупнейшая железнодорожная паромная переправа, часть Транссиба, связывающая западный и восточный берега озера.


23. Теперь небольшой поселок, с одноименной станцией КБЖД, и собственно крупный порт на Байкале. Когда-то я уже рассказывал об этих местах.


24. Хорошо в общем! )


25. Уезжать  совсем не хочется...


26. Но надо.  


27. Такая вот симпатичная весна на Байкале. Как Вам?


Впереди 70 км до Иркутска, и вечерняя прогулка по заметно похорошевшему городу, с момента  нашей последней встречи. Об этом я и расскажу в следующий раз. А пока, - пока!</cut>
Tags: Байкал, Восточная Сибирь, Листвянка

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