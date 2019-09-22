Бюджетно пройтись по Енисею, как это сделать? И собственно зачем?

По Енисею в 2019 году: Потапово, раньше было лучше! Потапово - это весьма колоритный поселок, расположенный в восьмидесяти километрах южнее города Дудинки, частью которого он и является. Такая…

По Енисею в 2019 году: Игарская смурь По нынешним временам Игарка явно не в почете. Увы. Население после распада СССР сократилось почти в пять раз, где-то с двадцати тысяч человек до…