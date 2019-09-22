Бюджетно пройтись по Енисею, как это сделать? И собственно зачем?

Енисей - это одна из самых длинных и полноводных рек России, да и планеты тоже. Берега ее очень красивы и разнообразны, течение стремительное и мощное. Мне довелось бывать почти во всех топовых местах бескрайней России, от Камчатки до Куршской косы в Калининграде; от Алтая до острова Столб в низовьях Лены; от Кавказа до Байкала. И река Енисей по моему мнению, занимает весьма значимое место в топовых местах, в которых должен побывать человек мыслящий, увлекающийся природой, путешественник.
Начало рассказа:
ОКРЕСТНОСТИ КРАСНОЯРСКА
КАЗАЧИНСКИЙ ПОРОГ
ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТНИЙ ЕНИСЕЙСК
СИБИРСКОЕ СЕЛО ЯРЦЕВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
ЧЕМ ИНТЕРЕСНО СИБИРСКОЕ СЕЛО ВОРОГОВО?
01. На всем течении от Красноярска до Дудинки и далее река проходит в естественном природном русле.
02. В низовье в районе Игарки, река разливается в ширину до шести километров. Подчеркиваю, это не рукотворные водохранилища разливаются, как на Волге например, а естественное русло реки. К устью Енисея, уже далеко за Дудинкой, ширина увеличивается до 75(!) км (это без учета Енисейского залива, где местами доходит до 150 км!)! Каково? Потрясающе красиво, но не буду забегать вперед.
03. Сразу же после Ворогово, теплоход устремляется в Осиновскую систему многоостровья, протоков и рукавов,
04. и так называемых осиновских щек, - высотой порой до 150 метров, и глубиной русла до 60 метров. Река бурлит, теплоход покачивается от
05. Оцени масштаб.
06. За очередным поворотом опытный глаз уже заприметил легендарную пару островов - "Кораблик и Барочка". Этот же участок в 2008 году.
07. Погода и мое воображение создают в этот раз таинственный оттенок всему что окружает меня.
08. По следам прошедшего корабля.
09. Социальные сети прошлого.
10. Вот и "Кораблик"
11. с "Барочкой".
12. Заросшие густым лесом, редко посещаемым человеком. Потрясающе красивая и суровая местность.
13. Ни одна фотография не в состоянии передать всю красоту и дикость местности.
14. Вся толпа пассажиров, туристов, иностранцев на палубах. Фоном, по судовой трансляции, передается какая-то путевая информация, кажется даже песни звучат. Отовсюду слышаться восхищенные отзывы на разных языках мира. Что-то славянское, чешское или польское, немецкая тихая речь, русский мат...)
15. Но почему-то все вполголоса. Тишина восхищается красотой.
16. Лишь щелчки затворов...
17.
Разобравшись со втором вопросом (зачем?), давайте попробуем вернуться к первому: Как бюджетно пройтись по Енисею? Сколько это стоит? Как организовать? Какие есть нюансы?
Итак с июня по октябрь на Енисее действует транспортная линия Красноярск -Дудинка, которую обслуживает два однотипных теплохода 588 проекта: "В.Чкалов" и "А.Матросов". Подробное описание теплоходов я уже давай, правда это было одиннадцать лет назад, но оно вполне актуально, что касается теплоходов 588 проекта.
Расписание 2019 года, практически не меняется год от года.
Расписание теплоходов устроено таким образом что каждые 5-6 дней из Красноярска уходит один из теплоходов, и через 3 суток и 14 часов прибывает в Дудинку. Обратная дорога из Дудинки в Красноярск, - против течения, - занимает уже 5 суток и 8 часов.
Поскольку это транспортная линия, выполняющая простою задачу - доставку пассажиров с точки А в точку Б, - стоянки здесь коротенькие (Енисейск, Ярцево, Ворогово, Бор, Туруханск, Игарка) в среднем 30 минут. Целый ряд остановок не имеют причала, и высадка/посадка пассажиров производится посредством собственного баркаса, или береговых моторных лодок. Естественно, что сход на берег туристов в данном случае невозможен (Бахта, Чулково, Верхне Имбатское, Сургутиха, Верещагино, Бакланиха, Костино, Горошиха, Курейка и Потапово). Иные остановки (где нет пассажиров на высадку или посадку) теплоход вообще проходит мимо. Должен сказать что это ни чуть не уменьшает тот объем впечатлений от такого круиза.
Тарифы 2019 года (в одну сторону, независимо от направления).
Стоимость зависит от выбранной каюты. Так одноместная каюта на шлюпочной палубе (разбирают быстро) будет стоить 23 007 руб. Место каюте на четверых в трюме - 11 394 руб. В эту стоимость входит постельное белье и все. Почти во всех каютах 1 и 2 класса есть умывальники, но нет санузлов. Все в общих коридорах на палубах, душевые там же (бесплатные в 2019 году). Теплоходы, несмотря на почтенный возраст (1954 год постройки) очень ухоженные, везде чисто и аккуратно. В каютах каждый день производится уборка. Во всех каютах первого класса в 2019 году были электрические розетки (про другие каюты - не знаю, раньше в 2008 году - не было).
Питание производится в верхнем и нижнем ресторанах. Меню более чем доступное, качество еды в целом хорошее. Примерные цены: Каша на завтрак 70-100 руб, яичница в зависимости от наполнения 100-150 руб. Супы - 150-200 руб. Блюда от 230 до 650 руб (скажем пельмени 300-350 руб, стейк из семги - самое дороге в меню - 650 руб). Выбор блюд не большой, но есть.
Еду можно купить в Красноярске с собой, можно докупать на стоянках. В определенные часы работает буфет, можно докупить прямо на теплоходе. Естественно работают круглосуточно титаны с кипяченной горячей и холодной водой.
Купить билеты можно онлайн (одиннадцать лет назад было сложнее, по телефону можно было только забронировать, а затем в течении нескольких дней кто-то должен был выкупить в кассе). Правда пока еще на 2019 год, электронный билет надо обменять на оригинал в кассе на речном вокзале в Красноярске, и полагаю в Дудинке та же история, если Ваш путь начинается с Севера.
Что на счет экскурсий?
Официальных экскурсий нет, как правило в каждом рейсе есть группы организованных туристов, к которым можно попробовать присоединится за дополнительную плату. Организаторы стараются воспользоваться короткими остановками, в некоторых городах организовывают автобус (например в Игарке), за 35-45 минут стоянки успевают провести полноценную экскурсию.
Ранний выход теплохода из Красноярска (7:00), требует приезд в Красноярск заранее, где бюджетно остановится?
Можно прямо на теплоходе в своей каюте за дополнительную весьма скромную цену, оплатив в кассе на судне.
Погодные особенности. Если Вы решили отправиться в июне или в сентябре-октябре, будьте готовы к тому что после Туруханска на севере может лежать снег в июне/октябре, и ближе к Дудинки ветер будет сдувать с палубы. В августе было достаточно тепло, в том числе и на севере, но ветровка пригодилась. На судне тепло, система отопления новая. На стоянках, рекомендую закрывать наглухо окно в каютах, защищаясь от мошки и комаров. Кондиционеров (за исключением люксов) - нет.
Когда лучше всего отправляться?
Трудно сказать наверняка, вероятно в июле-августе. Но надо учесть что если Вы хотите путешествовать в одноместной каюте, или в люксе, то об этом надо позаботиться заранее (лакомые каюты выкупаются задолго до отправления, - чем раньше тем лучше).
Мобильная связь, интернет. На 2019 годы Красноярск-Енисейск была на всем протяжении (МТС,Билайн, Мегафон). Енисейск - Туруханск (только на остановках и только Мегафон). Далее только в городах и на подходах к ним: Игарка, Дудинка (Мегафон, МТС,Билайн).
А есть ли круизные теплоходы на Енисее, где все включено в цену и нормальные длительные остановки?
Если коротко, есть (будет) но дорого. В 2019 году эпизодические круизные рейсы выполнял теплоход 646 проекта "Професор Близняк", организацией кажется занималась компания Ника, билеты можно было купить также здесь. Дорого, цены начинались если мне не изменяет память от 100 000 руб.
В навигацию 2020 как я уже упоминал, планируется запуск нового для Енисея комфортабельного теплохода "Максим Горький" перегнанного в сентябре 2019 года с Волги. Полагаю будет еще дороже, поскольку позиционируется он как премиальный продукт. Цен пока нет, но Вы можете ознакомиться с плановой модернизацией теплохода. Красиво, но боюсь будет ощутимо дорого.
18. В общих чертах - описал, будут вопросы - спрашивайте.
19. Между тем, дамы и господа, мы подошли к устью реки Подкаменная Тунгуска,
20. и к одноименному поселку на правом берегу реки. В 2010 году здесь проживала 41 душа, а сейчас я даже не знаю, но покинутым он не выглядит.
21. Тем более что всего в трех километрах от него находится районный центр, - село Бор, к дебаркадеру которого мы и подходим.
Стоянка 35 минут, есть время чтобы прогуляться по поселку расположенному на высоком берегу, но об этом уже в следующий раз.